بالتعاون مع القوات المسلحة.. جامعة القاهرة تكشف عن التسلسل الجيني لفيروس كورونا في مصر

كتب- هاني رجب:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأحد، إن الدراسات التي أجرتها إحدى الفرق البحثية بالجامعة كشفت عن الشفرة الوراثية لفيروس كورونا المستجد (سارس- كوڤ-2 SARS-CoV-2)، وتحديد النوع المنتشر في مصر، عبر تقنية "تسلسل الجيل القادم" أو Next Generation Sequencing- NGS، وهو الأمر الذي سيكون له أثر كبير على مسار التعامل مع الوباء في مصر؛ حيث إن تعيين الشفرة الوراثية يضمن أن تكون مستهدفات العلاج واللقاحات في أجزاء ثابتة بشفرة الڤيروس وليس في أجزاء متغيرة وراثيًّا.

وقام فريق جامعة القاهرة المشارك في الدراسات البحثية والذي يضم أساتذة وباحثين بكل من المعهد القومي للأورام وكليتي الطب والصيدلة، وبالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، والمعامل المركزية وأبحاث الدم بالقوات المسلحة، بالتتبع الجيني الكامل لعدد 64 عزلة فيروسية من بين 84 عينة لمرضى إيجابيين لفيروس كورونا كان قد تم تشخيصهم بتحليل تفاعل البلمرة التسلسلي PCR، ووجد الفريق البحثي أن الفيروسات المنتشرة في مصر أقرب إلى شعبة من الفيروسات التي صنفها العلماء أنها من المجموعة B (حسب تصنيف فورستر الألماني) أو 2a2 أو 20A (حسب تصنيف NextStrain)، علمًا بأن هذه المجموعات لا تختلف في صفات العدوى؛ لكنها تساعد على معرفة تتبع مسارات انتشار الفيروس.

وكشف الفريق البحثي، بحسب بيان، عن أن المقارنات الوراثية أوضحت تشابه الفيروسات التي تم تعيين شفرتها بالفيروسات المنتشرة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية؛ حيث قام علماء من كلية الصيدلة بمضاهاة التتابعات الوراثية وتم التحقق من وجود تغيير واحد غير جوهري على بروتين النتوء، وهو تغيير مماثل للفيروسات التي انتشرت في أوروبا وشرق الولايات المتحدة، وهو تغيير لا يؤثر على صفات الفيروس أو استجابته للقاحات التي تتسابق معامل العالم على إنتاجه، إلا أنه من الممكن أن يكون هذا التغيير الطفيف مثبتًا لارتباط الفيروس بمستقبِلاته الخلوية، حيث إن النمذجة الحاسوبية تؤكد عدم تأثر النتوءات على سطح الڤيروس تأثرًا جوهريًّا قد يجعلها أكثر خطورة، وذلك حسب آخر أبحاث علماء مركز سكريبس بالولايات المتحدة، رغم عدم تأثير ذلك على الاستجابة المناعية.

وذكر الفريق البحثي أنه تم إيداع النتائج الخاصة بالتسلسل الجيني الكامل للفيروس في قاعدة بيانات المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيوية بالولايات المتحدة الأمريكية NCBI، والمعروفة إعلاميًّا باسم بنك الجينات GenBank، كما أن عددًا من هذه العينات قد تم نشره على موقع GISAID وموقع NextStrain، ليُتاح لعلماء العالم في إطار محاولات السيطرة على هذه الجائحة.

وقال الخشت إن الدراسات التي تقدمها الفرق البحثية بجامعة القاهرة بالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، لاكتشاف مستجدات فيروس كورونا، تساعد في معرفة نوع الفيروس المنتشر في مصر وتساعد في إيجاد لقاح مضاد يخلص البشرية من هذا الوباء.

(اللون الأحمر يوضح الفيروس المعزول من مصر واللون الأزرق يوضح الفيروسات المعزولة من دول العالم. وتوضح الصورة مدى التشابه والاختلاف)