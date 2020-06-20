"الأعلى للإعلام" يحدد موعد استكمال التحقيق في الشكاوى ضد قناتي الأهلي والزمالك

تستكمل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا الأحد، النظر في الشكاوى الواردة إليها خلال الفترة الماضية.

وقررت لجنة الشكاوى في المجلس، استكمال النظر في الشكاوى التي وردت مؤخرًا ضد قناتي الأهلي والزمالك، إلى جلسة غدًا الأحد.

وطلبت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته الأربعاء الماضي، تقريرًا من لجنة الرصد بشأن تلك الشكاوى كما طلبت اللجنة تفريغًا لحلقات البرامج التي تناولتها الشكاوى.​