"ليّ ذراع" غير مقبول.. برلماني يطالب بجلسة طارئة بالجامعة العربية والاتحاد الإفريقي
كتب- مصراوي:
قال أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، إنه يتقدم بطلب إحاطة إلى السفير سامح شكري وزير الخارجية، حول التصريحات الاستفزازية لوزير الخارجية الإثيوبي.
وأضاف شرشر أن مصر حرصت على خوض طريق المفاوضات منذ بداية أزمة سد النهضة، رغم إصرار إثوبيا على التلاعب والمراوغة؛ لكسب الوقت وفرض الأمر الواقع، مشيرًا إلى أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإثيوبي، في صحيفة أمريكية، ببدء ملء السد الشهر المقبل سواء تم الاتفاق أو لم يتم، هي من قبيل "لي الذراع" غير المقبول.
وتساءل عضو مجلس النواب: ماذا لو رفضت إثيوبيا الانصياع لقرارات مجلس الأمن؟ وما الإجراءات القانونية والسياسية التي ستتخدها الدولة المصرية في هذه الحالة؟ وهل سيكون لمحكمة العدل الدولية دور ضد البلطجة الإثيوبية؟ وأين دور الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية؟
ودعا شرشر إلى عقد جلسة طارئة بالجامعة العربية، وكذلك الاتحاد الإفريقي؛ لبحث هذا الموضوع المهم والمصيري للشعب المصري والشعب السوداني (دولتَي المصب)؟ فالوضع الحالي يذكرنا بموقف مفاوضات طابا.
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