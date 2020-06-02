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اقتراح برلماني بعقد لقاءات القضاء ووكلاء النيابة لإدارة القضايا العالقة عبر "فيديو كونفرانس"

11:15 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
اقتراح برلماني بعقد لقاءات القضاء ووكلاء النيابة لإدارة القضايا العالقة عبر "فيديو كونفرانس"

مجلس النواب

كتب - مصراوي:

تقدم النائب محمد عبد العزيز الغول، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، لعقد اجتماعات للقضاة ووكلاء النيابة عن طريق الفيديو كونفراس بالمتهمين، وذلك استنادا إلى حكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ودعا لعقد اجتماعات للقضاة ووكلاء النيابة عن طريق الفيديو كونفراس والمتهمين فى الحبس لسرعة اتخاذ الإجراءات سواء بالحبس أو الإفراج عنهم، وإعطاء الحقوق كاملة لهم، حماية لأبناء مصر من القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة وأيضآ المتهمين، مع استمرار نفس الإجراءات بعد انتهاء الأزمة الراهنة، توفيرآ لملايين الجنيهات التى تتكبدها وزارة الداخلية في نقل المتهميين من محبسهم إلى المحاكم المختلفة وتوفيرآ للجهود الأمنية في نقل المتهمين، خلال العطلة القضائية للقضاة التي تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي آخر سبتمبر.

مجلس النواب مصطفى مدبولي مجلس الوزراء عمر مروان فيديو كونفرانس

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