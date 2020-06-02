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"السياحة": الانتهاء من تصوير فيلم دعائي بعنوان "سائح في مصر"

02:00 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
"السياحة": الانتهاء من تصوير فيلم دعائي بعنوان "سائح في مصر"

الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار

كتب- محمد غايات:

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الانتهاء من تصوير فيلم دعائي بعنوان "سائح في مصر" يتضمن (المطار – المتحف المصري – فنادق وشواطئ وصحراء ومستشفى شرم الشيخ).

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، بحضور الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني لمناقشة خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران.

وأشار وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع إلى أنه تم إعداد عدة حملات تعريفية وترويجية وأفلام قصيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إرسالها لكل الأسواق السياحية بالخارج.

واستعرض العناني، الموقف الخاص بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية في القاهرة، والعين السخنة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسكندرية والساحل الشمالي.

وسلط وزير السياحة والآثار، الضوء على نسب الإشغال الفندقي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث جاء في المقدمة كل من الإسكندرية والعين السخنة بالتساوي بنسبة 25% لكل منهما، ثم البحر الأحمر فالقاهرة الكبرى، يليها جنوب سيناء وأخيراً مطروح والساحل الشمالي.

خالد العناني فيلم سائح في مصر مصطفى مدبولي

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