"حسن خليل" مساعدًا لوزير الأوقاف للتواصل المجتمعي والفخراني لشئون الامتحانات
كتب- محمود مصطفى:
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بتعيين الدكتور حسن السيد حسن خليل، مساعدًا للوزير لشئون التنسيق المؤسسي والتواصل المجتمعي، والدكتور محمود عبدالخالق عبدالخالق الفخراني مساعدًا للوزير لشئون الامتحانات والتدريب.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أنه جار إنهاء إجراءات تسلم مساعدي الوزير للعمل، متمنية لهما كل التوفيق.
وأشارت إلى أن ذلك، يأتي ضمن اهتمامها بالتوسع في جوانب التواصل المجتمعي من جهة، وبشئون التدريب والتأهيل من جهة أخرى.
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