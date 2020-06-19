كورونا في 24 ساعة| انخفاض الإصابات والوفيات بمصر.. والأطباء تطالب بتأجيل امتحانات الثانوية

كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو، إعلان وزارة الصحة، إصابة نحو 1218 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و88 حالة وفاة، بالإضافة إلى وفاة 3 أطباء جراء إصابتهم بكورونا، ومطالب نقابة الأطباء السيسي بتأجيل امتحانات الثانوية خشبة كورونا.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الصحة: 1218 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. و88 حالة وفاة

بالأسماء.. وفاة 3 أطباء جراء إصابتهم بكورونا

محذرة من إصابة 1000 طالب يوميًا.. الأطباء تطالب السيسي بتأجيل امتحانات الثانوية

وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلي بعد مخالطته أحد مصابي "كورونا"

عالج 120 مريضا بـ"كورونا".. وفاة طبيب شاب بعد إصابته بـ"كوفيد-19"

وفاة عضو نقابة الأطباء بأسيوط جراء إصابته بكورونا

السعودية: تسجيل ٤٧٥٧ إصابة جديدة بكورونا ليتخطى الإجمالي ١٤٥ ألفًا

الكويت تشترط تقديم شهادة تفيد بخلو القادمين إليها من فيروس كورونا

الأردن: 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من ألف

الجزائر تسجل 117 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا

العراق تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات تسجل 3 وفيات و388 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

كورونا يخطف الرعاية الصحية من مرضى سرطان الثدى والمستقيم في أمريكا

كورونا في إيران.. انخفاض ملموس في الوفيات اليومية واستقرار في الإصابات

كوريا الجنوبية تسجل 59 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

أكثر من 42 ألفا في 24 ساعة.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بإندونيسيا

كورونا في بريطانيا: الإصابات تتجاوز 300 ألف والوفيات أكثر من 42 ألفا

الاتحاد الأوروبي يفاوض شركة أمريكية على شراء لقاح تجريبي ضد كورونا

جائحة كورونا تكبد حكومات الولايات والمحليات الأمريكية 17 مليار دولار