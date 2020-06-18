الكمامات وتعقيم الأمتعة.. تعرف على الإجراءات الاحترازية بمطار القاهرة - صور
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كتب - يوسف عفيفي:
تصوير - كريم أحمد:
اتخذت وزارة الطيران المدني، عدة إجراءات احترازية داخل المطارات لتعامل أطقم الضيافة الجوية مع المسافرين على متن الطائرات.
ومن المقرر، استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية تدريجيًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.
وتمثلت الإجراءات كالتالي:
- التزام المطارات بأعمال التعقيم والتطهير والتزام العاملين بالمطارات بقواعد السلامة الصحية.
- الالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطارات.
- الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص بالمطار.
- قياس درجة الحرارة لجميع المتواجدين بالمطار.
- تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالحقائب.
- حظر توزيع أي مطبوعات على متن الطائرة.
- تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها.
- تخصيص آخر صفين من الطائرة لعزل أي راكب قد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتخصيص أفراد من أطقم الضيافة لخدمتهم ودورة مياه مستقلة.
- تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط.
- إلزام المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة أن تفشى الفيروس فيها يصل إلى حد الوباء بتقديم نتيجة اختبار pcr.
- تخفيف التكدس بالمطارات المصرية وبخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
- الالتزام بترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين كل راكب بما يكفل الحماية الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار.
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