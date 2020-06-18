الكهرباء: 100 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الوادي الجديد

كتب- محمد صلاح:

تلقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا من المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى للكهرباء، لاستعراض جهود الشركة بقطاعاتها المختلفة متمثلة في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأوضح التقرير، أنه في نطاق محافظة الوادي الجديد إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ببلغ عدد المشتركين بها 106 آلاف مشترك.

ونجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين وقدرت استثمارات الشركة في نطاق محافظة الوادي الجديد بـ100 مليون جنيه.

واستمرارًا في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء باستكمال خطة تطوير شبكات التوزيع، تم استثمار 13 مليون جنيه بنطاق محافظة الوادي الجديد خلال عام 2019/2020 من خلال تنفيذ خطة إحلال وتجديد وتوسعات جديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطة الإحلال والتجديد والتوسعات بنسبة 100% متضمنة الآتي:

- الانتهاء من إجراء سلاسل إحلال ورفع قدرة لـ15 محولا بإجمالي تكلفة بلغت 339 ألف جنيه.

- تنفيذ خطة لتوسعات جديده وإحلال بشبكة الجهد المتوسط بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 9 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء كابلات جهد متوسط بطول 4,5 كم وتركيب 249 عامود جهد متوسط بالإضافة إلى تنفيذ 28 كم خطوط جهد متوسط.

- تنفيذ خطة إحلال وتجديد بشبكة الجهد المنخفض بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 4 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من تركيب 230 عامود جهد منخفض بالإضافه إلى تنفيذ 250 كم خطوط جهد منخفض.

ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابقة أدى ذلك إلى تخفيف أحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائي لدى المواطنين.

كما تم تطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة ويصل عددها إلى 6 مراكز عملاء مما يتلائم مع الإجراءت الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ومعايير تصنيف مراكز خدمة العملاء وذلك من خلال ملائمة المكان من حيث سهولة الوصول والتهوية والإضاءة الجيدة ووجود أماكن انتظار مناسبة وتوفير مكان لتقديم الاقتراحات والشكاوى وميكنة كافة الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات على برنامج الشباك الواحد وإتاحة آلية للعملاء لتقييم مستوى الخدمة التي تلقاها من الموظفين مما يرفع مستوى ثقة العميل بالشركة ويضع الموظفين تحت رقابة ذاتية لتقديم مستوى خدمة عالِ، وتم تركيب شاشة عرض 50 بوصة بمركزي خدمة العملاء بمركز الداخلة لعرض الإجراءات والمستندات المطلوبة للخدمات المقدمة بالإضافة إلى تركيب نظام لانتظار العملاء لتوجيه تدفق المشتركين (Queue System) وسيتم التركيب بباقي مراكز الخدمه تباعاً.

وفي إطار خطة استبدال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنيه إلى كابلات أرضية تم تنفيذ 7 عمليات للمرحلة الثالثة للعام المالي 2019/2020 بالمحافظة بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 2 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمجال الضبطية القضائية خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/4/2020 بمحافظة الوادي الجديد فقد تم تحرير 1398 محضرا بقيمة تبلغ حوالي 2 مليون جنيه.