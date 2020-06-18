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يعملون في صمت.. "أبوالعينين" يوجه التحية لأجهزة الدولة السيادية والرقابية

03:27 ص الخميس 18 يونيو 2020
يعملون في صمت.. "أبوالعينين" يوجه التحية لأجهزة الدولة السيادية والرقابية

محمد أبوالعينين

وجه النائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، التحية لجميع أجهزة الدوله السيادية والرقابية على دورهم العظيم في حماية الوطن، مؤكد على دور الرقابة الإدارية والأمن القومي والأمن الوطني وأجهزة المخابرات في الحفاظ على أمن الوطن والعمل في صمت.

وطالب أبوالعينين، وفق تصريحات له، بضرورة وجود خريطة استثمارية، تخاطب عقل المستثمر معتمدة على التقنيات الحديثة لافتا إلى أن كل دول العالم تتنافس على استقطاب المستثمرين وبالتالي نحن بحاجه إلى سياسات استثمارية تناسب العصر الحديث.

وأكد رجل الأعمال أننا نتحدث عن فرص استثمارية جديدة، ويجب أن نتكلم لغة استثمارية جديدة، نحن أمام تحديات وفرص ويجب أن نستغلها، مطالبًا بوضع رؤية واضحة للاستثمار تكون قادرة على جذب المستثمر وتدريب الشباب على خلق فرص استثمارية جديدة.

محمد أبوالعينين أجهزة الدولة السيادية الأمن الوطني

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