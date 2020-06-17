نائب قنا يطالب بحل إشكاليات الصعيد.. وعبد العال: بؤرة اهتمام السيسي

كتب- مصراوي:

أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا ضرورة وجود اهتمام واسع بالصعيد والتغلب على الإشكاليات التي يعاني الأهالي وخاصة عدم وجود صرف صحي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، مؤكدًا معاناة "قفط وقوص" بمحافظة قناة من عدم وجود صرف صحي ومياه.

ووجه النائب حديثه إلى رئيس النواب قائلًا: معنديش ولا صرف صحي ولا مياه شرب.. أنت راجل كبير في الدولة، تدخل.

وأضاف: هناك سيدة تحصل على معاش تكافل وكرامة وجاءت لها فاتورة الكهرباء 900 جنيه.. كيف ذلك؟، وعندما طالبه رئيس النواب باختصار كلمته قال ممازحًا: والله مش هسيب الميكروفون.

وقال الدكتور علي عبدالعال، إن الصعيد في بؤرة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى أنه يعد أول رئيس يزور محافظات الصعيد بهذا الحجم، قائلا: نعم الصعيد أُهمل لفترة طويله، ولكن القيادة السياسية الأن مهتمة واعتقد أن السيسي أول رئيس جمهورية يزور الصعيد محافظة محافظة.

وأشار إلى أن قرى الصعيد تعاني من مشاكل كثيرة ولكن الدولة تضع حالياً الصعيد على رأس أولوياتها، وهناك مشاريع كثيرة تتم الأن من بينها مشروعات للصرف الصحي والكباري.

وتابع عبدالعال: لأول مرة رئيس الجمهورية يزور محافظة قنا، وهو أمر يدل على اهتمام القيادة السياسية بالصعيد، وهناك أيضا هيئة تم لتنمية الصعيد.

وذكر الدكتور علي عبدالعال، أنه من الناحية الدستورية لا يملك إعطاء توجيهات للحكومة ولكن رئيس الجمهورية يملك، ولكنه يملك وأعضاء البرلمان محاسبة الحكومة على التقصير.