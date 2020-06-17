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للاستفادة من إمكاناتهم.. "الهجرة": استمارات "نورت بلدك" لجمع بيانات العائدين من الخارج‎

04:16 م الأربعاء 17 يونيو 2020
للاستفادة من إمكاناتهم.. "الهجرة": استمارات "نورت بلدك" لجمع بيانات العائدين من الخارج‎

نبيلة مكرم

كتب- محمد سامي:

قال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه تم تجميع استمارات "نورت بلدك" التي تم توزيعها على المصريين العائدين من الخارج لجمع بياناتهم؛ حتى يتسنى الاستفادة من إمكاناتهم، وحتى نتمكن من مساعدتهم واستيعابهم داخل الدولة، عن طريق توفير فرص للعمل أو من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو توفير أوعية ادخارية لهم.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات

وعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، عرضًا موجزًا بشأن جولة التفاوض حول سد النهضة.

نبيلة مكرم وزارة الدولة للهجرة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الهجرة

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