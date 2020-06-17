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البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان‎

02:17 م الأربعاء 17 يونيو 2020
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان‎

مجلس النواب

كتب- مصراوي:
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ويهدف مشروع القانون، وقف العمل بضريبة الأطيان إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج.

وصدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالي، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

مجلس النواب علي عبدالعال مشروع قانون مد إيقاف العمل ضريبة الأطيان

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