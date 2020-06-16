"الطيران المدني" تكشف عن إجراءاتها الاحترازية بالطائرات والمطارات حفاظًا على صحة المسافرين

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة حددت عددًا من الإجراءات الاحترازية؛ سواء على متن الطائرات أو داخل المطارات المصرية، حفاظًا على صحة المسافرين والعائدين من جائحة "كورونا".

وأضاف منار أن الإجراءات التي ستتبع قبل صعود المسافر إلى متن الطائرة، تتمثل في الآتي:

١- يلتزم المسافر بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى جمهورية مصر العربية قبل تسليم الـboarding pass.

٢- يتحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا المستجد فيها يصل إلى حد الوباء، تقديم نتيجة اختبار pcr حديثة (قبل موعد السفر بـ٤٨ ساعة كحد أقصى)، وسيتم تحديث قائمة الدول والإعلان عنها بشكل منتظم.

٣- يلتزم المسافرون بمراعاة المسافات الأمنية بينهم في صفوف الإنتظار وعند الوصول والنزول من الطائرة.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن الإجراءات الاحترازية على متن طائرات شركات الطيران، ستكون كالتالي:

١- تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة.

٢- ارتداد الكمامات إجباريًّا داخل الطائرة (ركاب وأطقم ضيافة).

٣- تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط.

٤- توفير universal protection kit تحتوي على

مطهرات، وقفازات، وكمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.

٥- حظر توزيع أي مطبوعات على متن الطائرة.

٦- تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة.

٧- تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.

وعن الإجراءات الاحترازية عند الوصول إلى المطارات المصرية أكد وزير الطيران أنه سيتم الآتي:

١- إلزام المطارات بإجراء أعمال التعقيم والتطهير، والتزام العاملين بالمطار بقواعد السلامة الصحية.

٢- الالتزام بارتداء الكمامات لجميع الموجودين داخل المطار.

٣- الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص في المطار.

٤- قياس درجة حرارة المسافرين، وجميع الموجودين في المطار.

٥- تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بها.