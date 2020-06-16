كورونا في 24 ساعة| قفزة جديدة بمصر.. ومخاوف في الصين.. و"الفيروس لن يأخد إجازة صيفية"

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1691 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس اليوم، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وبلغت حالات الوفاة 97 حالة.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين تجاوز 100 حالة، وسط مخاوف مرتفعة من موجة ثانية تضرب الصين، فيما قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن العالم توصل لفك الشفرة الجينية لفيروس كورونا، و ومن المحتمل أن يكون التطعيم موجود في شهر سبتمبر المقبل

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين

تعافي نائب مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها من كورونا



خروج 7 متعافين من عزل كورونا في أسوان



رئيس لجنة مكافحة كورونا: إنتاج دواء فعال لعلاج الفيروس خلال شهرين



"مش كل مريض يُعزل منزليًا".. رئيس لجنة مكافحة الكورونا: 14 شرطاً للعزل المنزلي

بعد مزاعم خطورتها.. هيئة الدواء تصدر بيانًا بشأن أدوية مرضى الضغط



تحرُّوا الدقة قبل النشر.. وزير الكهرباء ينفي شائعة إصابته بـ"كورونا"



بالفيديو..رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الميداني بجامعة عين شمس تمهيدًا لتشغيله



تعافي 24 حالة جديدة من فيروس كورونا في بني سويف



560 سيارة إسعاف.. الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة



تواصلوا مع أطباء نفسيين.. إرشادات الصحة للتغلب على "قلق كورونا"



محافظ الدقهلية يتبرع بالبلازما بعد تعافيه من كورونا



وفاة كاهن بعزبة النخل متأثرا بفيروس كورونا.. والبابا ينعاه



نقابة الأطباء تنعى طبيبين تُوفيا بفيروس كورونا



"الفيروس لن يأخد إجازة صيفية".. كيف نتجنب إغلاقا جديدا بسبب كورونا؟



الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة اعتبارا من ٢٣ يونيو



الإمارات: تسجيل 667 حالة شفاء جديدة من كورونا بإجمالي تخطى 28 ألفا



الأقل منذ 3 أشهر.. إيطاليا تسجل ٢٦ وفاة جديدة بكورونا



استطلاع: الصين تعاملت مع كورونا بشكل أفضل من أمريكا



الادعاء الألماني يحقق مع كبار أطباء بمستشفى تفشى فيه كورونا



أستاذ بجامعة براون الأمريكية: 7 تجارب مبشرة للوصول للقاح ضد كورونا



الجزائر تسجل 10 وفيات و112 إصابة جديدة بكورونا



إصابات كورونا في العاصمة الصينية تتجاوز ١٠٠ حالة ومخاوف من موجة ثانية



بعد ظهور ٥٤ إصابة بكورونا.. وضع مبنى سكني في برلين تحت الحجر



الدواء والغذاء الأمريكية توقف الاستخدام الطارئ لدواء أوصى به ترامب لعلاج كورونا



دراسة: جائحة كورونا تُسرع من أبحاث اللقاحات والأدوية



هل أصبت بكورونا وتعافيت دون أن تدري؟.. "الأجسام المضادة" تحسم الأمر



السعودية تسجل 39 حالة وفاة و4507 إصابات جديدة بكورونا



إيطاليا: لا علامات على موجة ثانية لتفشي كورونا بعد إنهاء الإغلاق



ماذا قالت الصحة العالمية عن التفشي الجديد لكورونا في الصين؟



العراق يسجل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



فرنسا تعلن انقضاء أسوأ مراحل فيروس كورونا

مستشار الرئيس للصحة: العالم توصل لفك شفرة كورونا.. والتطعيم سيكون متاحًا في سبتمبر

لمنع حدوث موجة ثانية.. الصين تغلق جزء من عاصمتها بعد 40 إصابة جديدة بكورونا

بعد الإعلان عن خلو البلاد من كورونا.. نيوزيلندا تسجل حالتي إصابة جديدتين

إصابة المذيع باسم كميل بفيروس كورونا

إصابة 4 موظفين بالرئاسة الكينية بكورونا.. والرئيس وأسرته "آمنون"

"خدوا بالكم من نفسكم".. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن إصابته بكورونا

"غير فعال".. "الدواء" الأمريكية تلغي استخدام كلوروكين لعلاج كوروناء

الجيش الأمريكي: اختيار لقاح واعد ضد كورونا لتجربته على البشر

داليا البحيري: طردت عائلتي من البيت بعد إصابة زوجي بكورونا

مصر توقع مذكرة مع اليابان لتوفير جرعات مجانية من أفيجان لعلاج مرضى كورونا

طبيب صيني يحذر: سلالة كورونا المكتشفة في بكين أشد عدوى من التي ظهرت بووهان

"النبض أقل من 110 والأكسجين فوق 92".. 11 شرطًا للعزل المنزلي لمصابي كورونا

الصحة: 22 ألف مريض كورونا بالمستشفيات و8 آلاف معزولين منزليًا

استشاري بالصحة العالمية: بوابات التعقيم لا فائدة لها ومن الوارد ظهور فيروس جديد

مصدر "قلق عاجل".. طفرة في كورونا جعلته يتحور إلى أسوأ

كورونا في الوطن العربي: الوفيات تتجاوز 6 آلاف .. و44 % من الضحايا بمصر والسعودية

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتقل بالدم

نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا: نستخدم "ريمديسيفير" لعلاج الحالات الشديدة

أستاذ بجامعة براون الأمريكية: 7 تجارب مبشرة للوصول للقاح ضد كورونا