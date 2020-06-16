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اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان كافة الجوانب المتعلقة بعودة حركة الطيران

05:31 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان كافة الجوانب المتعلقة بعودة حركة الطيران

أرشيفية

كتب - محمد عبيد:
يعقد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفيا، لإعلان كافة الجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، بعد فترة توقف دامت لنحو قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأعلن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، في مؤتمر صحفي، الأحد حضره وزيرا السياحة والأثار ووزير الدولة للإعلام، استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير الطيران، إلى أنه تم فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، اعتبارًا من اليوم، بجميع مكاتب شركات الطيران.​

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