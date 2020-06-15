الوطنية للإعلام: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش في يوليو 2018.. الأيام المقبلة

كتب - مصراوي:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، توفير مستحقات المحالين علي المعاش في شهر يوليو 2018، والتي تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه، على أن يتم الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الوطنية للإعلام، في بيان لها، الاثنين، إلى أن تمويل صرف تلك المبالغ جاء من خلال بعض الإجراءات التي اتخذتها لتدبير تلك المبالغ من تمويلها الذاتي، دون الحصول على دعم إضافي للموازنة المخصصة لها من وزارة المالية.

وأوضحت، أن سبب تأخير صرف تلك المبالغ نتيجة ضآلة موارد الهيئة مقابل ما يتم صرفه علي البنود الحتمية لانتظام سير العمل وعلي التغطيات الإخبارية والخدمات الإعلامية المؤاده لكافة مؤسسات الدولة، بالإضافة الي عدم وجود بند لصرف مكافأة نهاية الخدمة.

وأوضحت، أنه تم سداد مستحقات للعاملين المحالين علي المعاش علي مدار أربع سنوات لم تكن مسددة وهو مبلغ يفوق 250 مليون جنيه وكل ذلك في فترات سابقة قبل وجود الهيئة الوطنية للإعلام ولكن من واقع مسئوليتها تم سداد تلك المبالغ.



وأشارت إلى أنه تم التواصل مع وزارة المالية ومجلس الوزراء لحضور جلسات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لمناقشة الموازنة المالية، وتم الايضاح أن ذلك يشكل ضرارا كبيراً للعاملين والمطالبة المتواصلة والمشروعة بزيادة التمويل الشهري للوطنية للاعلام وذلك لضألة مواردها، كما تم تسجيل اعتراض الهيئة على القيمة المدرجة لمقابل الخدمة العامة المؤاده لمختلف مؤسسات الدولة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإشهار صندوق التأمين الاجتماعي للحفاظ على حقوق العاملين بها وتحت إشراف هيئة الرقابة المالية.