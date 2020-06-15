342 مليون جنيه.. إجمالي استثمارات "الوسطى لتوزيع الكهرباء" لتطوير شبكات بني سويف

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عدد المشتركين في شبكة الكهرباء بمحافظة بني سويف يبلغ نحو 757 ألف مشترك، وهي إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

جاء ذلك خلال قيام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، باستعراض الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نطاق محافظة بني سويف، في إطار متابعته مستوى الأداء في الشركات المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزياده المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، في إطارالاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية.

ونجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، وقد قدرت استثمارات الشركة في نطاق محافظة بني سويف بنحو 342 مليون جنيه.

واستمرارًا في تنفيذ توجيهات وزير الكهرباء والطاقة باستكمال خطة تطوير شبكات التوزيع، فقد تم استثمار نحو 29 مليون جنيه بنطاق محافظة بني سويف خلال عام 2019/2020، وذلك من خلال تنفيذ خطة إحلال وتجديد وتوسعات جديدة، وقد تم الانتهاء من تنفيذ خطة الإحلال والتجديد والتوسعات بنسبة 100% حتى 30/4/2020، متضمنة الانتهاء من:

- إجراء سلاسل إحلال ورفع قدرة لعدد (108) محولات بإجمالي تكلفة بلغت 7 ملايين جنيه.

- تنفيذ خطة لتوسعات جديدة بشبكة الجهد المتوسط بإجمالي تكلفة بلغت نحو (12) مليون جنيه؛ حيث تم الانتهاء من إنشاء كابلات جهد متوسط بطول (40) كم وتركيب عدد ( 4) أعمدة جهد متوسط، بالإضافة إلى تنفيذ (3) كم خطوط جهد متوسط، وتم إحلال وتجديد عدد (2) موزع بمركز الفشن ومركز بني سويف بإجمالي تكلفة بلغت نحو (7) ملايين جنيه.

- تم تنفيذ خطة إحلال وتجديد بشبكة الجهد المنخفض بإجمالي تكلفة بلغت نحو (4) ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من تركيب عدد (525) عامود جهد منخفض، بالإضافة إلى تنفيذ نحو (120) كم خطوط جهد منخفض.

ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها، أدى ذلك إلى تخفيف أحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية؛ مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائي لدى المواطنين.

وفي سياق متصل، فقد تم تطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة والتي يصل عددها إلى 9 مراكز عملاء؛ مما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومعايير تصنيف مراكز خدمة العملاء، وذلك من خلال ملاءمة المكان من حيث سهولة الوصول والتهوية والإضاءة الجيدة ووجود أماكن انتظار مناسبة وتوفير مكان لتقديم الاقتراحات والشكاوى وميكنة كل الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات على برنامج الشباك الواحد، وإتاحة آلية للعملاء لتقييم مستوى الخدمة التي تلقاها من الموظفين؛ مما يرفع مستوى ثقة العميل بالشركة ويضع الموظفين تحت رقابة ذاتية لتقديم مستوى خدمة عالٍ، وقد تم تركيب عدد (2) شاشة عرض (50) بوصة بمركزى خدمة العملاء بمدينة بني سويف ومدينة بني سويف الجديدة؛ لعرض الإجراءات والمستندات المطلوبة للخدمات المقدمة، وكذلك تركيب نظام لإنتظار العملاء لتوجيه تدفق المشتركين (Queue System) بالمركزين السالف ذكرهما، وسيتم التركيب بباقي مراكز الخدمة تباعاً.

وفي إطار خطة استبدال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، فقد تم تنفيذ عدد (25) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية للمرحلة الثالثة للعام المالي 2019/2020 بالمحافظة بإجمالي تكلفة نحو 10 ملايين جنيه.

وفي ما يتعلق بمجال الضبطية القضائية خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/4/2020 بمحافظة بني سويف، فقد تم تحرير (11868) محضرًا بقيمة تبلغ نحو (30) مليون جنيه.

وتضم المحافظة عدد (7) مراكز (مركز ومدينة بني سويف – مركز ناصر- مركز الواسطي- مركز أهناسيا مركز الفشن- مركز سمسطا- مركز ببا).