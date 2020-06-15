أُقيم في 15 يومًا.. عبدالغفار: مستشفى "عين شمس" الميداني يعالج مصابي كورونا

كتب- محمد سامي:

تصوير- كريم أحمد

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إدارة المستشفيات بجامعة عين شمس أقامت مستشفى ميدانيا لعلاج الحالات المرضية المختلفة؛ ومنها استقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكذا توفير العلاج الكامل وَفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، تمهيداً لبدء تشغيله الخميس المقبل؛ حيث رافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.

وقام رئيس الوزراء بجولة في سائر أقسام المستشفى للتعرف على تجهيزاته المختلفة، واستمع إلى شرح حول المستشفى الميداني، من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار.

ووجه مدبولي بزيادة عدد المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمة علاجية لمصابي "كورونا" في محافظات القاهرة الكبرى؛ خصوصًا أنها المحافظات الأكثر إصابة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود في هذه المرحلة الدقيقة لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.

وأوضح وزير التعليم العالي أن المستشفى الميداني يقع على مساحة 4600 م2، بإجمالي عدد أسرّة يبلغ نحو 200 سرير، منها 165 سرير إقامة، و11 سريراً للرعاية المركزة والعزل، و8 أسرّة للفرز، والأسرّة المتبقية لخدمة الأطقم الطبية والعاملين، وتم تنفيذها بتكلفة بلغت نحو 28 مليون جنيه، وتم إقامة المستشفى خلال 15 يوماً، لافتًا إلى أن إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تصنيع الأثاث وهي شركة موبيكا، قد تبرعت بالأثاث غير الطبي لكل غرف المستشفى والمكاتب وأقسام التمريض.