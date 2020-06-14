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"مصر للطيران" تعلن استئناف رحلاتها الجوية أول يوليو

09:25 م الأحد 14 يونيو 2020
"مصر للطيران" تعلن استئناف رحلاتها الجوية أول يوليو

"مصر للطيران" تعلن استئناف رحلاتها الجوية أول يولي

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة إلى عدة وجهات دولية اعتبارًا من أول يوليو.

وقالت الشركة على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي، سيتم إعلان جداول تشغيل الرحلات خلال الفترة المقبلة، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة، إنه في ضوء الخطة التي أعلنتها الدولة لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية والفندقية والمطارات وشركات الطيران، سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى الدول التي ستفتح مطاراتها، مشيرين إلى أن الأطقم والطائرات جاهزين تمامًا لاستئناف الرحلات الجوية.

مصر للطيران الرحلات الجوية فيروس كورونا

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