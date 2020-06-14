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خالد العناني: عودة السياحة في 3 محافظات بداية من أول يوليو

06:43 م الأحد 14 يونيو 2020
خالد العناني: عودة السياحة في 3 محافظات بداية من أول يوليو

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

(مصراوي):

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، استئناف حركة السياحة الوافدة إلى 3 محافظات وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بداية من أول يوليو، مشيرًا إلى أن قدوم السائحين ليس قرارًا مصريًا فقط.

وأضاف العناني، خلال كلمة له في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بمقر وزارة الإعلام، أنه تم وضع ضوابط المنشآت الفندقية، على رأسها عدم فتح أي فندق إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والصحة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة القرارات تجاه أي مخالفة في الفنادق.

وفيما يخص بالفيديو المتداول على السوشيال ميديا بشأن ما حدث فى أحد الفنادق، ذكر وزير السياحة أنه تم إيقاف نشاط الفندق وإيقاف ترخيص المدير وأنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة على أي فندق يخالف الضوابط.

خالد العناني وزير السياحة والآثار جنوب سيناء البحر الأحمر السياحة

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