"القابضة لمياه الشرب" تعتمد برنامج المسار الوظيفى للقيادات المؤهل لدرجة مدير عام

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية التحول الرقمى، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات، لاسيما التدريب عن بعد، لاستكمال الخطط التدريبية، ورفع كفاءة العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وتأهيلهم وتطوير القدرات في النواحي الفنية والإدارية على حد سواء.

وبحسب بيان، أعلنت غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، مشاركة العاملين من شركات (سوهاج، الاقصر والفيوم)، لاستكمال برنامج المسار الوظيفي للقيادات؛ فى ظل إعتماد "التدريب عن بعد" كوسيلة للتدريب وتقييم العاملين والتي ثبت فاعليتها وأمنها علي العاملين، كأحد الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت، أن البرنامج يحرص على استمرار برامج الترقى الوظيفى دون الإخلال بعملية التدريب والتأهيل.

وقالت، وفاء يوسف، مدير عام التدريب، أن الشركة أتاحت للمشاركين التدريب عن بعد بالدخول إلى منصة التدريب بالشركة القابضة lms.hcww.com.eg، أو من خلال تنزيل تطبيق الهاتف المحمول (Moodle)، وتقديم الدعم الفنى المستمر من إدارة تكنولوجيا المعلومات بالشركة.

وأشارت نهى الدسوقي، مدير مركز اعداد القادة، أن البرنامج يتكون من جزئين، الأول: يشمل التدريب غير المتزامن Asynchronous على ان يقوم المشارك بالدخول على المنصة بمشاهده الفيدوهات واستيفاء التطبيقات والتمارين المطلوبه في الفترة من 14 الى 18 يونيو 2020، والجزء الثاني: يشمل التدريب المتزامن Synchronous من خلال الجلسات الافتراضية (اونلاين) لمناقشة الموضوعات بالبرنامج.

وأضافت، أن أسلوب ومنهجية التقييم تتضمن: تسليم التطبيقات والتمارين المطلوبة بالتوقيتات المحددة على المنصة - حضور اللقاءات الافتراضية (اونلاين) - أداء التقييم النهائي (الاختبار) اونلاين.