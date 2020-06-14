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"دينية النواب": إعفاء بيت الصدقات والزكاة من القيمة المضافة

01:37 م الأحد 14 يونيو 2020
"دينية النواب": إعفاء بيت الصدقات والزكاة من القيمة المضافة

مجلس النواب

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذي يقضي بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة.

وجاء مشروع القانون في مادتَين؛ حيث نصت المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، الفقرة الآتية:

وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي.

كما تستبدل كلمة ميلادي بكلمة هجري الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون.

ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه، نصها الآتي:

"الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرةً في إطار الغرض منه".

مجلس النواب بيت الصدقات والزكاة القيمة المضافة

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