حدث ليلاً| فيديو مأساوي جديد لمقتل أمريكي أسود ومفاوضات سد النهضة والشركة الأقرب لإنتاج لقاح كورونا

إعداد - محمود علي:

شهدت ليلة أمس السبت، وحتى الساعات الأولى من صباح الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات.

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"قضية وجود".. الري: اجتماع مع السودان وإثيوبيا لتقييم مسارات تفاوض ملف سد النهضة

قالت وزارة الري، إنه عُقد السبت، الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة الأثيوبي.

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"لن يتكرر".. محافظ البحر الأحمر معلقًا على حفل بأحد فنادق الغردقة

علق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حفل للمصطفين في أحد فنادق الغردقة يضم العشرات من المواطنين، في ظل تداعيات فيروس كورونا.

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"آن الآوان للضرب بيد من حديد".. أديب عن زيادة معدل إصابات كورونا

عقب الإعلامي عمرو أديب، على رد فعل المواطنين على بيان وزارة الصحة اليومي عن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، قائلا: "كل يوم بنلاقي نحيب على عدد الإصابات".

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"تحقيقات عادلة وشفافة"..الهيئة الوطنية للصحافة عن أزمة غلاف "روز اليوسف"

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك أزمة حدثت بسبب غلاف مجلة روز اليوسف الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "العدد مكنش نزل السوق لكن الغلاف أحدث غضب لدى أعداد كبيرة من المسيحيين".

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شريف عباس: شراسة "كورونا" ضعيفة أمام مناعة المصريين (فيديو)

قال الدكتور شريف عباس، استشاري الأمراض المعدية والفيروسات، إن فيروس كورونا له سلالات مختلفة بحسب النوع، ويكون التأثير على الشعوب المختلفة بحسب قوة المناعة.

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فاروق الباز يوضح: هل كورونا مؤامرة؟.. ويكشف عن الشركة الأقرب لإنتاج اللقاح

قال العالم المصري فاروق الباز، إن العالم لم يكن مستعداً لما حدث جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، وبدأ الجميع يعرف أن الأمر صعب، ويجب على الجميع الأخذ بنصائح الأطباء، موضحا أن البحث العلمي أصبح من الأمور المهمة، ويجب على الجميع النظر في الإنفاق على البحث.

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عقيلة صالح: الرئيس الجزائري يبحث مع نظيريه المصري والتونسي حل الأزمة الليبية

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يبحث مع نظيريه المصري والتونسي، عبد الفتاح السيسي، وقيس سعيد، سبل حل الأزمة الليبية سياسيًا، ووفق مخرجات مؤتمر برلين.

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احتجاجات لبنان: قوات الأمن تستخدم الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين

تظاهر مئات المحتجين الغاضبين بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في جميع أنحاء لبنان، لليوم الثالث على التوالي، فيما أدانت النخبة السياسية أعمال الشغب العنيفة التي وقعت خلال الاحتجاجات أخيرا.

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استقالة قائد شرطة أتلانتا بسبب حادث جديد لقتل رجل أسود

قدم قائد شرطة أتلانتا الأمريكية، السبت، استقالته بعد ساعات من مقتل مواطن أمريكي أسود البشرة يدعى رايشارد بروكس ٢٧ عاما، برصاص الشرطة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

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طبيب مصري بروسيا: عقار "أفيجان" أثبت فاعلية فى علاج مرضى كورونا

قال الدكتور أحمد سعد، استشاري أمراض الباطنة في روسيا، إن روسيا طورت عقار "أفيجان" الياباني المخصص لعلاج فيروس كورونا، وقامت باختبره سريريًا على عدد من مصابي الفيروس وأثبت نجاحات فعالة، موضحاً أنه تبين أن الدوء يقضي على الفيروس.

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