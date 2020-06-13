"الأعلى للإعلام" يحدد موعدًا لفحص الشكاوى من مخالفات قناتي الأهلي والزمالك

(مصراوي):

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماع لها غدا الأحد ، لفحص الشكاوى الواردة لها، كما تعقد اللجنة جلسة للتحقيق في الشكاوى الواردة من شكاوى رئيسي مجلس إدارة النادي الأهلي والزمالك.

وتستمع اللجنة خلال جلستها غدًا لإيضاحات كلًا من الممثل القانوني لقناتي الأهلي والزمالك، ومن المقرر أن تطلب اللجنة خلال اجتماعها غدًا مثول رئيسي تحرير جريدة الأهلي والزمالك لوجود مخالفات جسيمة في الجريدتين تتطلب إجراء تحقيق حولها.