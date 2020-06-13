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الحجز بعد 24 ساعة.. ننشر كراسة شروط الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي (10 محافظات)

11:36 ص السبت 13 يونيو 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزراة الإسكان، استقبل المواطنين راغبي التقديم لحجز شقق الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي وسداد جدية الحجز والتي تصل لـ14 ألف جنيه غدا الأحد الموافق 14 يونيو، وحتى 4 يوليو بعد أن أتاحت التقديم للمواطنين متحدى الإعاقة الأحد الماضي.

ويصل عدد الشقق المطروحة للحجز لـ36 ألف شقة في10 محافظات هي: (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- البحر الأحمر – مطروح) على أن تكون الشقق كاملة التشطيبات وجاهزة للتسليم.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي سعرين لشقق الإعلان الـ13، السعر الأول هو 184 ألف جنيه لمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، و197 ألف جنيه لمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح).

ويتم التقديم عن طريق مكاتب البريد، حيث يجرى سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد 150 جنيهًا مصروفات إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح فيها الوحدات السكنية.

كما يتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويجري تحديد دفعة الاستلام وفقًا لراتب وسن المتقدم.

ويتم سداد باقي إجمالي سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، كما يسداد 5% من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلًا بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية.

الإسكان الاجتماعي كراسة شروط الإسكان وزارة الإسكان المدن الجديدة

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