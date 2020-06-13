حرارة وأمطار ثم انخفاض.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة
كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت سيكون استمرارا لارتفاع درجات الحرارة، لتتراوح بين 3 و4 درجات.
وأضافت شاكر لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 38 درجة على القاهرة، والسواحل الشمالية 31 درجة وتتراوح درجات الحرارة بين 40 حتى 44 على شمال وجنوب الصعيد، ليكون الطقس حارا نهارا على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على الجنوب.
وتابعت: "أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام المقبلة تتمثل في الشبورة المائية الخفيفة على الوجه البحري والقاهرة، بينما تكون الرياح معتدلة تنشط على أغلب المناطق".
وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد أن هناك عدة فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من القاهرة والسواحل الشمالية، بينما تكون الرياح مثيرة للمال والأتربة على شمال الصعيد ومناطف من الصحراء الغربية.
وأكدت شاكر أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض مرة أخرى، بداية من الأحد لتصل لـ33 درجة على القاهرة، و28 على السواحل الشمالية و37 على شمال الصعيد، بينما تظل مرتفعة على جنوب الصعيد لتصل لـ45 درجة. وأشارت إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة يأتي نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
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