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وزير الإسكان يُصدر 22 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

10:19 ص السبت 13 يونيو 2020
وزير الإسكان يُصدر 22 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب-محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 22 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت ولاية وداخل حدود أجهزة: حماية أملاك الهيئة، وبنى سويف الجديدة والعبور.

وأكد الوزير مواصلة وزارة الإسكان، بحسب بيان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة وبالتعاون مع الجهات الأمنية، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

وأوضح الجزار أنه تم إصدار 20 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في التعدي بإقامة مبان وأسوار مخالفة وضم مساحات لمبان قائمة، بدون سند ملكية أو تراخيص بناء وبالمخالفة للاشتراطات البنائية، وقرار إداري لإزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالحى السادس بمدينة بنى سويف الجديدة، والمتمثلة في قيام مالك القطعة بالهدم وعمل تعديلات جوهرية بالمبنى والتعدى على الردود الخلفي بالمخالفة للشروط البنائية والترخيص الصادر للعقار، وقرار إدارى لإزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالحي الخامس بمدينة العبور، والمتمثلة في بناء دور ثان بدون ترخيص واستخدامه في غير الغرض المخصص له المبنى.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة: حماية أملاك الهيئة، وبنى سويف الجديدة والعبور، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

عاصم الجزار إزالة مخالفات البناء المدن الجديدة

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