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اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة يومها الوطني

11:59 م الجمعة 12 يونيو 2020
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة يومها الوطني

المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

تعقد اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، يوم الأحد المقبل، مؤتمرًا صحفيًا عبر الإنترنت، بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من كل عام.

يتحدث في المؤتمر الصحفي كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتوره سحر السنباطي الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، والدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة.

حيث سيتم خلال المؤتمر إعلان جهود اللجنة خلال عام، والإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة "عزيزة حسين وماري أسعد للقضاء على ختان الإناث" لعام 2020.

جدير بالذكر أن اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الذي يوافق 14 يونيو، وهو اليوم الذي شهد مقتل الطفلة بدور على يد طبيبة في محافظة المنيا عام 2007.

المجلس القومي للمرأة ختان الإناث المجلس القومي للطفولة والأمومة مايا مرسي

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