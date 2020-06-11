مصدر بـ"الوطنية للإعلام" يوضح الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بماسبيرو

كتب - مصراوي:

تعكف الهيئة الوطنية للإعلام على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل مبنى ماسبيرو.

وتقوم الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، بالعديد من الجهود والإجراءات من تواصل ومتابعة مع كافة الحالات وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة وفقاً لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة، والذين وصل عددهم لـ50 حالة معظهم جاء نتيجة مخالطة خارجية وضمنهم الزملاء بالمعاش و تعافي منهم عدد 15.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة لمصراوي، إنه يجري حاليا تعقيم استوديوهات ماسبيرو بصفة دورية لحمايتها من إمكانية انتقال الفيروس، في ظل حضور ضيوف وعاملين للمبنى بصورة يومية، كما تعاقدت الهيئة مع مستشفى السكة الحديد لعلاج العاملين المصابين بفيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أنه تم أيضا تركيب بوابات تعقيم ببوابات دخول المبني مع استمرار كافة أعمال التطهير والتعقيم بمختلف الأماكن وقياس درجة الحرارة للعاملين والتأكيد على الدخول للمبني بارتداء الكمامة وأيضاً طوال فترة التواجد بالعمل.

وأكدت الرعاية الطبية بماسبيرو علي متابعة كافة الحالات المصابة والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة من فحوصات وعمل الأشعة والتحاليل اللازمة وتستمر المتابعة حتي تعافي الحالات.