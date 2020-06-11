حرارة شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحة أنه يسود محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء نشاط للرياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وأشارت إلى أن الطقس على شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة غرب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، قالت الهيئة إنها سجلت على القاهرة 37 درجة، والإسكندرية 33، وشرم الشيخ 39، والغردقة 38، ودمنهور 34 درجة مئوية، والوجه البحري 36 والسواحل الشمالية 30، وجنوب سيناء 38، وشمال وجنوب الصعيد من 42 درجة نهارًا، 29 درجة ليلاً.

ووجهت الهيئة نصائح للمواطنين، بمتابعة النشرات الجوية من الموقع الرسمي للهيئة، ema.gov.eg، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى بعد العصر.