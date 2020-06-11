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حتى السبت.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية

09:53 ص الخميس 11 يونيو 2020
حتى السبت.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة حيث تكون أعلى من المعدلات بحوالي درجتين تقريبًا.

وأضافت شاكر، لمصراوي، اليوم الخميس، أنه يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية شديد الحرارة جنوبا، مائل للبرودة شمالًا لطيف جنوبا خلال فترات الليل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 36 - 26، والوجه البحري 36- 24، والسواحل الشمالية 32- 23، وجنوب سيناء 37 - 26، وشمال وجنوب الصعيد من 38 إلى 42 درجة نهارًا، و28 درجة ليلاًز

وحول يوم الجمعة تسجل على القاهرة 37- 23، والوجه البحري 36- 21، والسواحل الشمالية 30- 21، وجنوب سيناء 38 - 25، وشمال وجنوب الصعيد من 42 درجة نهارًا، و29 درجة ليلاً.

وتابعت: "أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام المقبلة تتمثل في الشبورة المائية الخفيفة على الوجه البحري والقاهرة، بينما تكون الرياح معتدلة تنشط على جنوب البلاد.

وأوضحت وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر يستمر من اليوم الخميس وحتى يوم السبت المقبل، لافته إلى أن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان.

وأشارت شاكر، إلى أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض مرة أخرى لتصل يوم الأحد لـ34 درجة مئوية على القاهرة.

درجات الحرارة إيمان شاكر السواحل الشمالية الشبورة المائية

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