محادثات السيسي وترامب ومفاوضات سد النهضة أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على محادثات الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الوضع في ليبيا، ومفاوضات سد النهضة، كما تناولت اجتماع الرئيس السيسي برئيس الحكومة دكتور مصطفي مدبولي وعدد من الوزراء لمتابعة الاجراءات المتحدة من الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والوقوف على استعدادات القطاع الطبي خلال الفترة الحالية والمستقبلية، بالإضافة الى موقف الاجراءات الاحترازية فيما يخص امتحانات الثانوية العامة.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "السيسي وترامب يبحثان تطورات الوضع في ليبيا ومفاوضات سد النهضة "، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.

ونقلت الصحفية عن المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، قوله بأن تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "اعلان القاهرة"، حيث رحب الرئيس ترامب بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية اللازمة من أجل إنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل ارادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

وتحت عنوان "الرئيس السيسى لمدبولي و6 وزراء: أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين على امتحانات الثانوية العامة"، أشارت صحيفة الجمهورية أن الرئيس السيسى عقد أمس اجتماعًا مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والانتاج الحربى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والداخلية والصحة والسكان ورئيس هيئة الرقابة الادارية ورئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وادارة التكنولوجيا الطبية.

ونقلت "الجمهورية" عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدول فيما يتعلق بالإجراءات المتحدة من الحكومة مكافحة انتشار فيروس كورونا والوقوف على استعدادات القطاع الطبي خلال الفترة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى موقف الاجراءات الاحترازية فيما يخص امتحانات الثانوية العامة، حيث وجه الرئيس باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات الحكومية المعنية لتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين على المنظومة خلال اجراء الامتحانات النهائية للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالعمل على ايجاد آلية مناسبة للتعاون المشترك ما بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص بهدف تسخير كافة المنشآت الطبية المتاحة بالدولة للتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بتوفير مختلف خدمات الكشف والعلاج والرعاية من الإصابة بفيروس كورونا بتكلفة ملائمة، كما وجه بتكثيف حملات التوعية على مستوى المواطن بشان التعامل مع انتشار فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها في هذا الصدد، بجانب الخطة العامة للتعايش على مستوى الدولة، فضلاً عن ضمان تطبيق اعلى معايير مكافحة العدوى وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة للحافظ على سلامة كافة العاملين في القطاع الصحي ومعاونتهم على اداء مهمتهم على اكمل وجه مجددا سيادته الاعراب عن التقدير للجهود الكبيرة التى تبذلها الاطقم الطبية خلال هذه الفترة الاستثنائية.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تصريحات الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال لقائه برجال المنطقة الغربية العسكرية؛ وتحت عنوان "القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي"، نقلت الصحيفة عن الفريق محمد فريد قوله إن القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدساته وتامين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وذلك بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة اجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا.

وخلال اللقاء، نقل الفريق محمد فريد تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الاعلى للقوات المسلحة والفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيدًا بحماة البوابة الغربية وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهاهم الموكلة اليهم والتصدي للعناصر الاجرامية وعصابات التهريب والمتسللين، وتأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه.

وأدار الفريق محمد فريد حوارًا مع القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة الغربية العسكرية استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تزداد يوما بعد يوم قوة في ظل ما تمتلكه من أحدث الاسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة الى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل اليه.

وتحت عنوان "مدبولي: تعميق التصنيع وتوطين الصناعات المختلفة ... دفع عجلة الانتاج وتشجيع الشركات على توسيع استثماراتها"، أبرزت صحيفة الأهرام تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن دفع عجلة الانتاج وتشجيع الاستثمار، حيث أكد مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا بكل طاقته اعلى دفع عجلة الانتاج لافتا في هذا الاطار الى الحرص على عقد الاجتماعات المتتالية مع مسئولي الشركات المختلفة ، لتشجيعهم على التوسع في استثماراتهم.

وخلال لقاء رئيس مجلس الوزراء أمس عددا من المستثمرين في نقاش مفتوح حول اوضاع الاستثمار في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها العالم إثر جائحة كورونا والاستماع الى مقترحاتهم حو لتطوير بيئة الاستثمار، وطموحاتهم في توسيع انشطتهم واعمالهم بمصر خلال الفترة المقبلة، والعمل على جذب استثمارات جديدة، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح الدكتور مدبولي أن الدولة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المختلفة والتوسع في تصنيع المدخلات التي تحتاجها الصناعات المختلفة، مشيرًا الى ان هذا هو السر وراء عقد هذا اللقاء، حيث نحرص الحكومة على الاستماع الى وجهة نظر المستثمرين في هذه المرحلة وآرائهم في خطة الدولة للتوسع في مدخلات الانتاج التي تحتاجها مصانعهم بلاد من استيرادها، مشددًا على أنه مستمر في التواصل المباشر مع رجال الاستثمار للاستماع لهم عن قرب وذليل جميع العقبات التى تواجههم مؤكدا استعداد الحكومة لتوفير الأراضي فورا لأى توسعات.

وفي سياق متصل، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على مخطط مدينة السويس الجديدة على مساحة 58 ألف فدان، حيث كشفت وزارة الاسكان عن مدينة جديدة يجرى إعداد مخططها هى مدينة السويس الجديدة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستعراض المخطط الاستراتيجي العام للمدينة وذلك بحضور المجموعة الاستشارية التي تقوم بإعداد المخطط وقيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الوزير أن مدينة السويس الجديدة تمثلا قطبا تنمويا متكاملا متعدد الانشطة وتعمل على جذب الاستثمارات المتنوعة اللوجستية والصناعية ومراكز المال والاعمال والخدمات الريادية متقدمة المستوى، موضحًا أن موقع مدينة السويس الجديدة وبالبالغ مساحتها 58 الف فدان يمتاز بالوقوع على محاور تنمية اقليمية هامة السويس الغردقة محور 30 يونيو القرب من مدينة السويس بطريق مباشر وبمسافة لا تزيد عن 15 دقيقة تنوع الأنشطة الاقتصادية القائمة " صناعة – سياحة – صيد – تجارة " اقامة منطقة سكنية وخدمية بالمدينة لخدمة المناطق الصناعية القائمة امكانية الاستفادة من المرتفعات وفروق المناسيب في خلق نشاط سياحي في الظهير الخلفي.

وحول محادثات سد النهضة، عنونت "الأهرام" "الري: محادثات سد النهضة ركزت على مسائل "اجرائية"، حيث أبرزت اجتماع وزراء الموارد المائية والري والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) أمس لليوم الثالث على التوالي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاستكمال المباحثات حول النقاط الفنية الخلافية العالقة بشأن سد النهضة الأثيوبي بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب افريقيا.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري في بيان أن مصر اكدت خلال الاجتماع نوابت الموقف المصري في هذا الشأن التي تتضمن، وذكرت الوزارة "من الصعب وصف الاجتماع بانه كان ايجابيا او وصل لأي نتيجة تذكر حيث ركز على مسائل اجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومراجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم واوضحت المناقشات عكست وجود توجه لدى اثيوبيا لفتح النقاش من جديد حو لجميع القضايا بما في ذلك المقترحات التي قدمتها اديس ابابا في المفاوضات".

وتحت عنوان "الصحة العالمية: معدلات الإصابة بكورونا في مصر غير مفزعة"، أبرزت صحيفة "الأهرام" تصريحات مها طلعت المستشارة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية، والتي أشارت إلى أن معدلات الإصابة في مصر ليست مفزعة، رغم ارتفاعها في الفترة الماضية، وأنها تقريبا ثابتة في معدلات معينة.

وأضافت أن المرض سينحسر في الفترة المقبلة من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع الإرشادات الصحية وإجراءات التباعد الاجتماعي.