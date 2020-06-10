تصل للغزارة.. "التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة سقوط الأمطار حتى الجمعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشر حالة الأمطار على منابع حوض النيل على مدار 3 أيام.

الأربعاء

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة وتترواح بين 3 إلى 15 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم، والبحيرات الأستوائية الأمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم.

الخميس

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة وتترواح بين 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات تكون خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم، والبحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم.

الجمعة

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة وتترواح بين 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات تكون خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 10 مم، والبحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول الأمطار على مصر.