تصل للغزارة.. "التنبؤ بالفيضان" يكشف خريطة سقوط الأمطار حتى الجمعة
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كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشر حالة الأمطار على منابع حوض النيل على مدار 3 أيام.
الأربعاء
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة وتترواح بين 3 إلى 15 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم، والبحيرات الأستوائية الأمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم.
الخميس
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة وتترواح بين 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات تكون خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم، والبحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم.
الجمعة
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة وتترواح بين 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات تكون خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 10 مم، والبحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم.
وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول الأمطار على مصر.
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