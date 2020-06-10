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الحكومة توافق على توصيات لجنة فض منازعات الاستثمار

06:37 م الأربعاء 10 يونيو 2020
الحكومة توافق على توصيات لجنة فض منازعات الاستثمار

مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تناول بحث عدد من الملفات.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 63، بتاريخ 1 يونيو 2020، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لجنة فض منازعات الاستثمار

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