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رئيس جهاز "الفيوم الجديدة": إزالة ٤ محاجر متعدية على أراضٍ بكردون المدينة

01:20 م الأربعاء 10 يونيو 2020
رئيس جهاز "الفيوم الجديدة": إزالة ٤ محاجر متعدية على أراضٍ بكردون المدينة

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عبد الوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، اليوم الأربعاء، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة ٤ محاجر متعدية على أراضٍ واقعة ضمن كردون مدينة الفيوم الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا، في ارتكاب مخالفات أو تعديات.

وذكر صميدة أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشكلة من جهاز الإدارات المختصة بجهاز مدينة الفيوم الجديدة، وقوة من شرطة التعمير؛ لغلق المحاجر وإزالة ما عليها وضمها إلى الأراضي تحت ولاية جهاز مدينة الفيوم الجديدة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة أن هناك تعليمات من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف المرور الدوري على كل أنحاء المدينة؛ لسرعة رصد المخالفات والتعديات في مهدها، والتعامل معها بحسم، بالإزالة الفورية وتحويلها إلى النيابة العسكرية.

عبد الوهاب صميدة جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة كردون مدينة الفيوم

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