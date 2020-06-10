طقس 72 ساعة.. الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة يوم الجمعة وتصل 42 بهذه المناطق

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام القبلة، بداية من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل المقبل.

وقالت الهيئة، إن طقس اليوم الأربعاء حار نهارًا على القاهرة مائل للبرودة ليلاً، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 36 - 21، والوجه البحري 35- 21، السواحل الشمالية 29- 19، جنوب سيناء 37 - 26، شمال وجنوب الصعيد من 38إلى 41 درجة نهارًا، و26 و29 درجة ليلاً.

وتمثلت الظواهر الجوية المتوقع حدوثها يوم الأبعاء في وجود شبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو مشمس على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة على أغلب المناطق.

وعن طقس الخميس المقبل، أكدت الهيئة أنه حار نهارًا على القاهرة والوجة البحر مائل للبرودة ليلاً، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 36 - 26، والوجه البحري 36- 24، السواحل الشمالية 32- 23، جنوب سيناء 37 - 26، شمال وجنوب الصعيد من 38 إلى 42 درجة نهارًا، 28 درجة ليلاً.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 37- 23، والوجه البحري 36- 21، السواحل الشمالية 30- 21، جنوب سيناء 38 - 25، شمال وجنوب الصعيد من 42 درجة نهارًا، 29 درجة ليلاً.

كما سجلت نسب الرطوبة على مدار الـ3 أيام، 75% على القاهرة، 80% على الوجه البحري، 85% على السواحل الشمالية، 75% على جنوب سيناء، ومن 50% إلى 40% على شمال وجنوب الصعيد.