كورونا في 24 ساعة| العالم يتجاوز 7 ملايين إصابة و4 أمراض الأكثر خطورة حال إيجابية تحليل الفيروس

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو تخطي العالم حاجز 7 ملايين إصابة بفيروس كورونا، وإعلان وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم، وتسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية ووفاة 35 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الصحة: 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 حالة وفاة

مسلمو ايطاليا لا يجدون قبوراً تكفي لدفن ضحايا كورونا

لماذا لا ينحسر الوباء في الولايات المتحدة مثل أوروبا

الصحة: 4 أمراض الأكثر خطورة حال الإصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا: الإغلاق "أنقذ حياة الملايين في أوروبا.. لكن الوباء لا يزال في بدايته"

الصحة للمواطنين: استعملوا الكمامة مرة واحدة.. ولا تشاركوها مع الآخرين

"عنصرية كورونا".. بكين تنصح طلابها بالتفكير مليا قبل الدراسة في أستراليا

"انتظروا الأحد المقبل"..أستاذ علم الأوبئة: اتجاه منحنى كورونا نحو التسطيح إذا استمر الوضع الحالي

رانيا فريد شوقي لمصراوي: "شقيقتي أصيبت بكورونا وتخضع للعزل المنزلي"

للمعزولين منزليا.. أعراض إذا ظهرت عليك توجه للمستشفى فورا

دبي تستعد لطرح جهاز أشبه بـ"خوذة فضاء" يحمي من عدوى كورونا

الفلفل الأحمر والسبانخ.. 8 أطعمة تحارب فيروس كورونا

وقف الحجز.. التضامن تمنح تيسيرات تأمينية لـ 10 قطاعات لمواجهة كورونا

عمان تسجل حالتي وفاة و712 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صور.. خروج 70 متعافيًا من مستشفيات "العزل" بالشرقية

"ليس طاعونًا".. لماذا يرغب الرئيس الأوكراني في الإصابة بكورونا؟

لعدم ارتداء الكمامة..الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد 5 آلاف سائق نقل جماعي

فيروس كورونا: قطر تعلن خطة لرفع حالة الإغلاق

أول لقاح لكورونا في مصر بسعر التكلفة..أبرز ما في التوك شو

الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز 7 ملايين

بعد إصابتهم بالوباء.. مسؤولان أمريكيان: ٦٠% من أفراد طاقم "تيودور روزفلت" يحملون أجساما مضادة لكورونا

"مازالت في الرعاية المركزة".. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات حالة والدتها

مدير حديقة الحيوان لـ"مصراوي": مستعدون لاستئناف النشاط