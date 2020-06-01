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محافظة القاهرة تخصص خطًا ساخنًا للإبلاغ عن حالات كورونا

07:20 م الإثنين 01 يونيو 2020
محافظة القاهرة تخصص خطًا ساخنًا للإبلاغ عن حالات كورونا

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:


أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن تخصيص الخط الساخن رقم 15469 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.


خالد عبدالعال القاهرة فيروس كورونا

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