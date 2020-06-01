محافظة القاهرة تخصص خطًا ساخنًا للإبلاغ عن حالات كورونا

كتب- محمد نصار:



أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن تخصيص الخط الساخن رقم 15469 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.



​