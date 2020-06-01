وزير الأوقاف يطلع محافظ جنوب سيناء على ضوابط أداء الصلاة بالمساجد

كتب- محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الإثنين، إنه تم خلال لقاء الدكتور محمد مختار جمعة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مناقشة ما يلي:

1- إتمام جميع أعمال صيانة وفرش المساجد بمحافظة جنوب سيناء؛ استعدادًا لعودة العمل بالمساجد وَفق ما ينتهي إليه قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وأسهمت محافظة جنوب سيناء بنحو أربعة ملايين جنيه في عمارة وصيانة وفرش المساجد بالمحافظة، إضافة إلى تخصيص ثلاثين مليون جنيه مناصفة بين المحافظة والوزارة لإنشاء مسجد التجلي (الوادي المقدس) بسانت كاترين؛ لما لهذه المنطقة من مكانة روحية وتاريخية عظيمة.

2- إطلاع المحافظ على ضوابط العودة إلى المساجد، والتي تشمل الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات، والاقتصار على أداء الشعائر وَفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.

3- تجهيز مسافات التباعد بجميع مساجد محافظة جنوب سيناء وفق النظام المرفق أدناه.

4- إطلاع المحافظ على منتجات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في مواجهة فيروس كورونا؛ والتي تشمل:

قناع الوجه الواقي، وقد اشترت المحافظة 100 قناع وجه واقٍ للعاملين بها.

الكمامة القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وقد اشترت المحافظة أول 1000 كمامة منها.

وهو ما يعلن عنه لأول مرة (حاجز المكتب الواقي) الذي تقوم المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بإنتاجه خلال أيام، وقد حجزت المحافظة أول 10 حواجز مكتب واقية من بواكير إنتاجه للعاملين بمحافظة جنوب سيناء.