"تنبؤات اليوم".. البيئة: أتربة على الإسكندرية ومرسى مطروح.. وسرعة الرياح تقترب من 11 مترا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الاثنين، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

الاثنين

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة على جميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.4 متر في الثانية إلى9.7 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على (دمياط - المنصورة – كفرالشيخ - شبين الكوم - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتترواح سرعة الرياح من 0.8 متر في الثانية إلى 9.5 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء جيدة على (أسيوط ـ سوهاج – قنا – الأقصر)، ومتوسطة على (الفيوم - بني سويف - أسوان - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.7 متر في الثانية إلى 8.7 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء جيدة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، ويتوقع أحيانا أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة.

وتتراوح سرعة الرياح من 2.9 متر في الثانية إلى 10.9 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء سيئة على شمال سيناء، ومتوسطة على (بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال فترات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.3 متر في الثانية إلى 10.7 متر في الثانية.