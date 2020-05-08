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​"شركات الطيران الأوروبية": انخفاض الإصابة بالفيروسات على الطائرات

11:21 م الجمعة 08 مايو 2020
​"شركات الطيران الأوروبية": انخفاض الإصابة بالفيروسات على الطائرات

فيروس كورونا

كتب- محمد عبيد:

قال اتحاد شركات الطيران الأوروبية "A4" إن السفر الجوي أكثر طرق النقل أمانًا خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفًا في بيان له أن خطر انتقال الفيروس ينخفض على الطائرات، حيث يتم تجهيز غالبية الطائرات بفلاتر هواء عالية الكفاءة (HEPA)، والتي استخدمت بكفاءة أيضًا أثناء وباء "سارس" وتعمل على تنظيف الهواء على الطائرة باستمرار، ويتم استبداله كل 3 دقائق في المتوسط، والهواء في المقصورة يضاهي البيئة المعقمة لغرفة العمليات في المستشفى.

وقال توماس رينيرت المدير الإداري لاتحاد شركات الطيران الأوروبية (A4E)، إنه من خلال توفير ما يكفي من الكمامات الطبية، يمكن للمسافرين التخفيف من أي مخاطر متبقية من الإصابة بالفيروس على الطائرات، مضيفًا أنه يجب اتخاذ تدابير وقائية إضافية، مثل فحص درجة الحرارة من قبل السلطات بالمطارات للحد من مخاطر الإصابة بالفيروس للركاب وأفراد الطاقم.

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