اليوم.. الرياضة تنظم مبادرة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات
تنظم وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للدراجات النارية وإحدى جمعيات المجتمع المدني، مبادرة اليوم الجمعة وغدًا السبت، لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة في محافظتي القاهرة والجيزة، أثناء ساعات الحظر الليلي ولخلو تلك المناطق من الأشخاص.
تبدأ القافلة في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الجمعة، من أمام وزارة الشباب والرياضة، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
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