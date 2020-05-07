سلوكيات الناس.. رئيس الوزراء يوجه رسالة جديدة للمصريين بشأن كورونا
كتب- محمد نصار ومحمد غايات:
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة جديدة إلى المواطنين بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: كل اللي بنطلبه تحافظ على سلامتك الشخصية.
وأوضح رئيس الوزراء: تابعت مع زملائي في الحكومة وبدأت هناك دعاوى تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات أشد حزما فيما يتعلق بساعات الحظر لكن الموضوع ليس مرتبط بساعة الحظر، سلوكيات الناس هي المشكلة.
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