سلوكيات الناس.. رئيس الوزراء يوجه رسالة جديدة للمصريين بشأن كورونا

كتب- محمد نصار ومحمد غايات:



وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة جديدة إلى المواطنين بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد.



وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: كل اللي بنطلبه تحافظ على سلامتك الشخصية.



وأوضح رئيس الوزراء: تابعت مع زملائي في الحكومة وبدأت هناك دعاوى تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات أشد حزما فيما يتعلق بساعات الحظر لكن الموضوع ليس مرتبط بساعة الحظر، سلوكيات الناس هي المشكلة.