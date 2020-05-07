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سلوكيات الناس.. رئيس الوزراء يوجه رسالة جديدة للمصريين بشأن كورونا

02:44 م الخميس 07 مايو 2020
سلوكيات الناس.. رئيس الوزراء يوجه رسالة جديدة للمصريين بشأن كورونا

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار ومحمد غايات:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة جديدة إلى المواطنين بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: كل اللي بنطلبه تحافظ على سلامتك الشخصية.

وأوضح رئيس الوزراء: تابعت مع زملائي في الحكومة وبدأت هناك دعاوى تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات أشد حزما فيما يتعلق بساعات الحظر لكن الموضوع ليس مرتبط بساعة الحظر، سلوكيات الناس هي المشكلة.

فيروس كورونا مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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