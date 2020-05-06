طلب إحاطة لتطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء 2020 لمواجهة كورونا

كتب- أحمد علي:

تقدم اللواء عماد محروس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ضرورة تطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء مارس 2020 لدعم المنظومة الطبية في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار محروس، طلب الإحاطة، إلى أن حركة التكلٌيف الجديدة تضمنت عدد من السلبيات أكد الأطباء أنها من الممكن أن تضر بمستوى تدريب الأطباء وستؤدي إلى عجز كبير في قطاع الطب الوقائي، الأمر الذي أدى إلى أن حوالي 75% من أطباء دفعة تكليف 2020، لم يسجلوا بحركة التكليف حتى الآن، نتيجة تمسك وزارة الصحة بتطبيق نظام التكليف الجديد، ورغبة الأطباء في تطبيق النظام القديم لإتاحة فرص أكبر في التدريب بمستشفيات مؤهلة.

وقال محروس، إن الدولة المصرية تمر بظرف عصيب في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، بما يتطلب دعم المنظومة الطبية بشتى السبل، وعلى الأخص توفير الكادر الطبي المؤهل بشكل يسد العجز ويعمل على تقديم خدمة متميزة للمرضى.

وأضاف أنه رغم تلك الظروف توجد حالة تعنت من قبل وزارة الصحة في تكليف أطباء دفعة مارس: الأطباء الجدد يرغبون في النظام القديم للتكليف والوزارة ترغب في النظام الجديد ويصر كل طرف على موقفه، وامتنع معظم الأطباء الجدد عن التسجيل بحركة التكليف طبقا للنظام الجديد.

وطالب عضو مجلس النواب، بتأجيل تطبيق نظام التكليف الجديد، حرصا على ضم الدفعة الجديدة للمنظومة الطبية التي بالطبع هي في حاجة ماسة لهم.

وتابع: من غير المعقول في هذا الوقت العصيب أن تفرط الوزارة في نحو 7000 طبيب على أتم الاستعداد للانضمام لزملائهم في الصفوف الأولى المدافعة عن صحة المصريين وأمنهم.​