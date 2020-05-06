"الأعلى للجامعات" يطالب بدعم الموازنة الجديدة بـ2.5 مليار جنيه

كتب- أحمد علي:

طالب الدكتور حسام عبدالغفار، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بدعم مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2.5 مليار جنيه، بواقع 1.5 مليار جنيه للباب الثاني (شراء السلع والخدمات)، ومليار جنيه للباب السادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).

وأوضح عبدالغفار، أنه يتم إجراء مراجعة شديدة للمستشفيات الجامعية وما يصلح منها لأن يُصبح مستشفى للعزل، فضلا عن الاهتمام بحماية ووقاية الأطقم الطبية، لافتا إلى أنه في ظل تلك المراجعات تبين وجود نقص كبير في الصيانة، ما يتطلب دعم الباب السادس من موازنة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لإجراء عمليات التطوير والإحلال والتجديد وتجهيز المستشفيات.

واستعرض عبدالغفار، إجراءات المستشفيات الجامعية للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تتم توعية المريض بالإجراءات الواجب اتخاذها قبل تحليل الفيروس وبعده.

وأكد أنه يتم توزيع إرشادات لمرحلة ما بعد التحليل وصولا إلى التعرف على النتيجة سواء كانت إيجابية أم سلبية خاصة للمريض الذى لا يظهر عليه أعراض.

وقال: لا يمكن أن تكون المسافة الزمنية بين التحليل والنتيجة "صفر" والأمر يحتاج مزيد من الإجراءات الاحترازية.

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