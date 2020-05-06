"كله راجع".. وزيرة الهجرة توجه رسالة جديدة للعالقين بالخارج

كتب- أسامة علي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق على الجدول الزمني لعودة المصريين العالقين بالخارج، مؤكدا أنها بدأت بعودة أول طائرتين من الكويت من مخالفي الإقامات المنتهية عقود عملهم والحالات الإنسانية.

وأضافت مكرم، في تصريحات تلفزيونية على القناة الأولى المصرية، أن اللجنة المشكلة لمتابعة إعادة العالقين بالخارج، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، تتكاتف لمتابعة أعمالها.

وأكدت الوزيرة، عودة جميع المصريين العالقين في الخارج، مضيفة: "بطمن كل العالقين اللي لسه مرجعوش كله راجع" سواء في دول الخليج أو دول إفريقيا أو أوروبا، مشددة على أن كل العائدين من الخارج سيخضعون للحجر الصحي بلا استثناء.

وقالت وزيرة الهجرة إن إعلان الجدول الزمنى لإعادة العالقين المصريين بالخارج، ضربة قاضية لكل من حاول هز ثقة المواطن المصرى فى دولته والإجراءات التى تتخذها الدولة.

وأوضحت أن اللجنة تستهدف عودة جميع الشرائح، مع منح الأولوية للحالات الإنسانية، ومخالفة الإقامة، وكذلك المنتهية عقودهم.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لكافة الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء من الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودتهم، مشددة على تكثيف سير الرحلات الطيران، للتمكن من عودتهم قبل عيد الفطر.​