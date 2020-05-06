"أرقام العمارات وأسماء الشركات".. تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي- صور

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، بدء تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي في قطاع (ج) بمنطقة الـ800 فدان.

وتضم منطقة الـ800 فدان حوالي 42048 وحدة إسكان اجتماعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو 37968 وحدة بالمنطقة، وجارٍ تسليم الوحدات تباعًا بعد الانتهاء من أعمال المرافق الخاصة بتلك الوحدات.

وينشر "مصراوي" أرقام العمارات، وأسماء الشركات والتي جاءت على النحو التالي:

1- شركة جمعية أسيوط، تسليم العمارات من 1 إلى 51.

2- شركة الجيزة تسليم العمارات من 288 إلى 294، ومن 332 إلى 345.

شركة بني سويف، تسليم العمارات من 368 إلى 383.

4 - شركة الاقصى، تسليم العمارات من 221 إلى 271.

5- شركة الفتح تسليم العمارات من 156 إلى 163.

6- شركة برونت، من عمارة رقم 144، إلى عمارة رقم 155.

7- شركة أبناء سوهاج، 9 الى 118.

8- شركة طيبة تسليم العمارات من 68 إلى 95، ومن 119 الى 125.

9- شركة مكة تسليم العمارات من 272 إلى 187، والعمارات أرقام 52- 53- 53- 58 -59- 60 -1- 62- 63 - 64- 65.

10 - شركة جمعية البحيرة منى عمارة رقم 355 إلى 361 ومن عمارة رقم 401 إلى 409.

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