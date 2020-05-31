أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"الأزهر" يعني شهداء الجيش ويشيد بالضربات المتلاحقة لقواتنا المسلحة في سيناء

02:41 ص الأحد 31 مايو 2020
"الأزهر" يعني شهداء الجيش ويشيد بالضربات المتلاحقة لقواتنا المسلحة في سيناء

الأزهر الشريف

القاهرة - (أ ش أ):
أشاد الأزهر الشريف بالجهود المستمرة والضربات المتلاحقة لقواتنا المسلحة في سيناء، والتي أسفرت عملياتها الأخيرة اليوم في القضاء على ١٩ تكفيريا من الإرهابيين الذين يسعون للنيل من أمن واستقرار وطننا الحبيب.
وأكد الأزهر، في بيان الليلة، دعمه للجهود التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية، والحفاظ على أرض سيناء الغالية، داعيًا الشعب المصري للوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا المسلحة للتصدي لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليه.
كما تقدم الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر شهداء أبطال القوات المسلحة، سائلا المولى-عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

هذا المحتوى من

الأزهر الشريف القوات المسلحة شهداء الجيش سيناء الإرهاب

الخبر التالى:

أبرز 10 معلومات عن احتفال الأقباط بدخول العائلة المقدسة مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 23449

    عدد المصابين

  • 5693

    عدد المتعافين

  • 913

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان من الداخلية بعد وفاة موظف بسجن طرة متأثرًا بكورونا