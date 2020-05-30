وزيرة الصحة تكشف: هل وصلنا لذروة كورونا؟

كتب- أحمد جمعة:



قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إننا لا نستطيع تحديد ذروة فيروس كورونا في مصر على وجه التحديد، سوى بانخفاض أعداد الإصابات لأسبوعين متتاليين.

وأضافت الوزيرة في تصريحات تلفزيونية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم السبت: "منقدرش نقول إننا في مرحلة الذروة أو لا. نعرف مرحلة الذروة عندما تهبط الأعداد لأسبوعين متواصلين ووقتها نقول إن الفترة الماضية كانت الذروة".

وأرجعت وزيرة الصحة سبب الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بكورونا إلى التزاحم قبل عيد الفطر المبارك، وعدم اتباع إجراءات التباعد وإهمال ارتداء الماسكات.

وتابعت: "الحالات تأتي في حالة متأخرة، والأسر ترفض في بعض الأحيان الذهاب للمستشفيات، وهذه ظاهرة كبيرة أن معظم الحالات تأتي متأخرة وأدعو كل الأسر حال ظهور أعراض بالتوجه إلى المستشفى فورًا".

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